Умер гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов

«Да, это правда. Он долго и тяжело болел», — сказала Слободская агентству.
Родившийся в Петрозаводске в 1959 году Храбунов в 1977 году основал свою первую рок-группу под названием «Прощай, черный понедельник». Название было позаимствовано из романа Курта Воннегута «Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельник». Спустя три года группа познакомилась с Майком Науменко, искавшим музыкантов для своего проекта. В 1981 году Науменко вместе с Храбуновым и другими музыкантами основал группу «Зоопарк».
На протяжении всего времени существования «Зоопарка» Храбунов оставался гитаристом группы. Таким образом вместе с Майком Науменко они были единственными участниками, которые пробыли в «Зоопарке» с момента его основания до его закрытия в 1991 году. После распада «Зоопарка» Александр Храбунов работал с такими группами, как The Hoox, Krakatau Surfers, Kaktuzz, «Зоо-Парк», «Санкт-Петербург» и «Учебно-лечебный коллектив “группа Триста”.
«Зоопарк» — одна из первых групп Ленинградского рок-клуба и один из самых популярных ленинградских рок-коллективов 1980-х годов. За 10 лет его существования музыканты записали четыре альбома, включившие в себя такие треки, как «Сладкая N», «Буги-вуги каждый день», Blues de Moscou и «Дрянь».
Коллектив сыграл роль в развитии других групп Ленинградского рок-клуба. В частности, в 1978 году Майк Науменко записал с Борисом Гребенщиковым магнитный альбом «Все братья — сестры» на берегу Невы, а в 1982 году вокалист «Зоопарка» сыграл гитарное соло в песне Виктора Цоя «Битник» на дебютном выступлении группы «Кино». Участников двух групп впоследствии связывали творческие и дружеские отношения. Частично об этом взаимодействии повествует художественный фильм Кирилла Серебренникова «Лето».