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03:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Директора института МГТУ «Станкин» задержали по делу о хищениях

В Москве задержали директора института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета «Станкин» Григория Зусева. Суд отправил его под домашний арест до 2 октября. Зусев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Зусева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 7 суток, то есть до 2 октября», — сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы ТАСС. По данным источника агентства, следствие просило заключить Григория Зусева под стражу.

Другой собеседник агентства сообщил, что доследственную проверку в отношении сотрудников вуза инициировал Минпромторг России, заявив о признаках составов преступлений, предусмотренных УК РФ. «Речь идет о нанесенном государству ущербе действиями должностных лиц “Станкина” в размере несколько сотен миллионов рублей, который выразился в задвоении, а то и затроении работ, невыполнении установленных государственным контрактом объемов, а также фиктивные подряды», — сказал источник.

По его данным, сумма ущерба может составить до 500 млн руб.

МГТУ «Станкин» является одним из девяти системообразующих вузов страны. Университет занимается подготовкой инженерных и научных кадров для разных отраслей машиностроительного комплекса.

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