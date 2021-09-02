03:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Директора института МГТУ «Станкин» задержали по делу о хищениях
В Москве задержали директора института технологического развития
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«Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Зусева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 7 суток, то есть до 2 октября», — сообщила
Другой собеседник агентства сообщил, что доследственную проверку в отношении сотрудников вуза инициировал Минпромторг России, заявив о признаках составов преступлений, предусмотренных УК РФ. «Речь идет о нанесенном государству ущербе действиями должностных лиц “Станкина” в размере несколько сотен миллионов рублей, который выразился в задвоении, а то и затроении работ, невыполнении установленных государственным контрактом объемов, а также фиктивные подряды», — сказал источник.
МГТУ «Станкин» является одним из девяти системообразующих вузов страны. Университет занимается подготовкой инженерных и научных кадров для разных отраслей машиностроительного комплекса.