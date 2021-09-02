Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: соглашение о строительстве МКССоглашение о строительстве МКС, основание министерства финансов в США и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12День знаний в России
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
11:09 (мск), источник: ТАСС

СМИ: талибы начали военную операцию против сопротивления в Панджшере

БЕЙРУТ, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженные формирования радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) нанесли массированные удары по позициям повстанцев из Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной афганской провинции Панджшер. Об этом сообщило в четверг афганское информационное агентство Bakhtar News Agency.

Источник: AP 2021

«В ходе проведенной операции убиты девять боевиков, в том числе два полевых командира, захвачено большое количество оружия и боеприпасов», — сообщил агентству военный источник.

По его данным, талибам удалось уничтожить 11 огневых рубежей противника в районах Дербент-Гарани, Гульбахар и Шатал.
Читайте также
Панджшерские ополченцы сообщили о нападении талибов

В среду силы национального сопротивления опровергли информацию о захвате талибами шести позиций на подступах к Панджшерскому ущелью, которое служит основным форпостом повстанцев, выступивших против движения «Талибан».

Представитель ФНС Фахим Дашти сообщил журналистам, что за истекшие сутки талибы предприняли несколько атак в Панджшере, но были разгромлены. По его словам, уничтожено не менее 40 талибов, еще 35 получили ранения. Радикалы ведут боевые действия из соседней с Панджшером провинции Баглан, добавил Дашти.

Ранее глава Комиссии по руководству «Талибана» Амир Хан Моттаки, который был также назначен на должность губернатора Панджшера, заявил, что переговоры между талибами и сопротивлением провалились.
Читайте также
Афганский посол заявил о намерении талибов убить лидера сопротивления

По информации телеканала Al Jazeera, один из лидеров сопротивления Ахмад Масуд якобы выдвинул четыре условия перемирия, потребовав не изымать оружие и военную технику у ополченцев, предоставить им 30% мест в будущем правительстве. Кроме того, он считает необходимым, чтобы назначение чиновников происходило с согласия сопротивления, а талибы не контролировали и не преследовали тех, кто хочет приехать в Панджшер. Талибы, со своей стороны, называют выдвинутые панджшерцами условия «не логичными».

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953−2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
Песков: США и Украина дружат против России
В России 11 видов животных признали вероятно исчезнувшими
В Кремле не считают наглостью слова ребенка, поправившего Путина
Попова спрогнозировала подъем заболеваемости COVID осенью
Эксперты назвали самый дорогой город мира
Пенсионерам начали перечислять выплаты по решению «ЕР»
Министр спорта огласил суммы призовых за медали зимней Олимпиады
Здоровье
У немецкого студента нашли уникальную способность Молодой человек усилием воли может менять размер своих зрачков.
Hi-Tech
Производство отложено: новые Apple Watch оказались проблемными Что случилось
Кино
Ольга Бузова рассказала, сколько тратит каждый месяц Перечислив свои ежемесячные расходы, звезда назвала себя «завидной невестой»
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 607
Такое вот событие. 489
не-конкурс: 12 рассказов 434
Подростки. 425
Леди
Долго находившаяся в коме МакSим появилась на публике Певица отвела младшую дочь в школу
Дом
Как обустроить комнату школьника
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Как выглядит роскошная квартира модели в Москве
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь