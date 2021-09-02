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11:38 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки коронавирусом заразились 18 985 человек

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 985, до 6 956 318. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

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Источник: РИА "Новости"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг остался на уровне 0,94, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель по-прежнему превышает единицу только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся — Самарской области, где он равен 1,02.

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В Воронежской области индикатор составил 1, в Иркутской, Нижегородской и Ростовской областях — 0,99, в Свердловской области — 0,98, в Красноярском крае — 0,97. В Москве коэффициент вырос до 0,92, в Подмосковье он, напротив, уменьшился до 0,85, а в Санкт-Петербурге составил 0,68.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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