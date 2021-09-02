Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Слишком добрый голос»: каким был Евгений Леонов 95 лет со дня рождения великого актера
Фоторепортажи
12День знаний в России
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
17:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Нидерланды попросили российских военных поделиться информацией о сбитом MH17

Совместная следственная группа по делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины обратилась к российским военным. Она просит предоставить информацию о крушении, «для безопасной коммуникации» рекомендуется использовать новый адрес электронной почты Gmail, публичную сеть Wi-Fi, браузер Tor и операционную систему Tails. Отдельно опубликовано письмо к жителям Курска.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Совместная следственная группа… заново обращается с просьбой об информации. Просьба… обращена, в частности, к жителям российского города Курска. Из Курска был отправлен ЗРК “Бук”, которым, как считает Совместная следственная группа, был сбит этот самолет», — говорится в обращении. Оно опубликовано на сайте полиции Нидерландов на английском и русском языках.

Совместная следственная группа просит предоставить любую информацию о крушении: фото, видео, электронные сообщения, военные приказы.

Также на сайте полиции Нидерландов опубликовано письмо к жителям Курска. В нем отмечается, что в военной истории двух стран «много общего».

«Уже в 1697 году царь Петр Первый посещал Нидерланды, чтобы научиться здесь ремеслу военного дела и судостроения. А в прошлом веке мы вместе сражались против фашизма. В этом духе мы обращаемся к вам, жителю Курска, с просьбой о помощи», — говорится в письме (стилистика сохранена).

Читайте также
СМИ: российскую пару, сообщившую детали по крушению MH17, могут экстрадировать из Нидерландов

Следственная группа интересуется, случился ли запуск ракеты из-за «роковой ошибки», неисправности техники или самолет был сбит умышленно. Она также спрашивает, кто виновен в этом: «экипаж установки “Бук” или же другие лица из более высокого командного состава»?

Также группа просит рассказать, кто принимал решение об отправке ЗРК «Бук» на Украину, кто входил в экипаж и на каком основании было принято решение.

«Возможно, для вас этот факт — пятно на вашем городе или на вашей армии. Мы это понимаем. Но правда все-таки должна быть рассказана, даже если эта правда неудобная», — говорится в письме.

Также полиция Нидерландов разместила два видеоролика. В одном из них предоставить информацию просят родственники погибшего в авиакатастрофе Виктора Орешкина.

Во втором ролике «подполковник в отставке Марселль», который, как утверждается, был знаком со многими российскими военными, на русском языке называет россиян справедливыми людьми.
Читайте также
Посла России вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа от консультаций по делу MH17

«Для родственников 298 невинно погибших в катастрофе очень важно получить наконец ясность о причине их гибели. Так же, как и родственникам захороненных в Нидерландах советских воинов, погибших здесь в период Второй мировой войны», — говорит он. Подполковник считает, что странам важно довести следствие до конца «и закрыть эту печальную страницу совместной истории».

Самолет Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находилось 298 человек, все погибли. Согласно выводам Совместной следственной группы (Украина, Нидерланды, Бельгия, Австралия и Малайзия), самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК «Бук» из населенного пункта Снежное в восточной части Украины, которая находится под контролем сил самопровозглашенной ДНР. Следственная группа утверждает, что зенитный комплекс принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, размещенной в Курске.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кнопочные телефоны могут сами отправлять платные СМС
В Кремле отреагировали на замечание школьника Путину
В Карском море найден атомный реактор подлодки
Сноуден предупредил россиян об опасности смартфонов (видео)
Сборная России опустилась на третье место в зачете Паралимпиады
Названы самые смешные снимки животных 2021 года (фото)
Польша ввела чрезвычайное положение из-за ситуации с мигрантами
В Кремле не считают наглостью слова ребенка, поправившего Путина
Hi-Tech
В Карском море нашли атомный реактор подлодки (фото) Удивительная находка на глубине
Горячие темы на Авто
Назло Путину отморозят себе уши? )) 198
А может вам ключи от квартиры, где деньги лежат? 170
Авто для дамы. 116
ХАЙП, как много в этом звуке для "одноклеточных" слилось... Российская туристка застряла в саркофаге Святого Лазаря на Кипре... 91
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 607
Такое вот событие. 489
не-конкурс: 12 рассказов 434
Подростки. 425
Леди
Как выглядит 25-летняя американка размера плюс-сайз с целлюлитом Мик Зазон поправилась из-за того, что бросила профессиональный спорт
Дом
Как обустроить комнату школьника
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Как выглядит роскошная квартира модели в Москве
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь