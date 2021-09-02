Нидерланды попросили российских военных поделиться информацией о сбитом MH17

«Совместная следственная группа… заново обращается с просьбой об информации. Просьба… обращена, в частности, к жителям российского города Курска. Из Курска был отправлен ЗРК “Бук”, которым, как считает Совместная следственная группа, был сбит этот самолет», — говорится в обращении. Оно опубликовано на сайте полиции Нидерландов на английском и русском языках.
Совместная следственная группа просит предоставить любую информацию о крушении: фото, видео, электронные сообщения, военные приказы.
Также на сайте полиции Нидерландов опубликовано письмо к жителям Курска. В нем отмечается, что в военной истории двух стран «много общего».
«Уже в 1697 году царь Петр Первый посещал Нидерланды, чтобы научиться здесь ремеслу военного дела и судостроения. А в прошлом веке мы вместе сражались против фашизма. В этом духе мы обращаемся к вам, жителю Курска, с просьбой о помощи», — говорится в письме (стилистика сохранена).
Следственная группа интересуется, случился ли запуск ракеты из-за «роковой ошибки», неисправности техники или самолет был сбит умышленно. Она также спрашивает, кто виновен в этом: «экипаж установки “Бук” или же другие лица из более высокого командного состава»?
Также группа просит рассказать, кто принимал решение об отправке ЗРК «Бук» на Украину, кто входил в экипаж и на каком основании было принято решение.
«Возможно, для вас этот факт — пятно на вашем городе или на вашей армии. Мы это понимаем. Но правда все-таки должна быть рассказана, даже если эта правда неудобная», — говорится в письме.
Также полиция Нидерландов разместила два видеоролика. В одном из них предоставить информацию просят родственники погибшего в авиакатастрофе Виктора Орешкина.
Во втором ролике «подполковник в отставке Марселль», который, как утверждается, был знаком со многими российскими военными, на русском языке называет россиян справедливыми людьми.
«Для родственников 298 невинно погибших в катастрофе очень важно получить наконец ясность о причине их гибели. Так же, как и родственникам захороненных в Нидерландах советских воинов, погибших здесь в период Второй мировой войны», — говорит он. Подполковник считает, что странам важно довести следствие до конца «и закрыть эту печальную страницу совместной истории».
Самолет Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находилось 298 человек, все погибли. Согласно выводам Совместной следственной группы (Украина, Нидерланды, Бельгия, Австралия и Малайзия), самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК «Бук» из населенного пункта Снежное в восточной части Украины, которая находится под контролем сил самопровозглашенной ДНР. Следственная группа утверждает, что зенитный комплекс принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, размещенной в Курске.
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