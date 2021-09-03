21:47 (мск), источник: BBC News Русская служба
Северо-восток США до и после удара урагана «Ида». Погибли 45 человек
Число жертв урагана «Ида», который накануне обрушился на штаты
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Большинство погибших зарегистрировано на
14 человек, в том числе двухлетний мальчик, погибли в
Большинство погибших утонули в подвалах своих домов, причиной смерти остальных стали ДТП и рухнувшие деревья. Ветер срывал крыши с домов и поднимал предметы в воздух на сотни метров.
На спутниковых снимках видны обширные зоны затопления и разрушения в штате
Вода затопила стадион бейсбольного клуба Somerset Patriots в городе Бриджуотер.
Сильно пострадал также город
Часть районов города Мэнвилль оказалась недоступной даже для машин экстренных служб.
По данным Национальной метеорологической службы США, в обширных районах
Предыдущий был установлен ураганом «Генри» меньше двух недель назад.
Первый удар «Ида» нанесла 29 августа по Новому Орлеану — спустя 16 лет после урагана «Катрина», практически целиком разрушившего город и унесшего около 1800 жизней.