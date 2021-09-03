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21:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

Северо-восток США до и после удара урагана «Ида». Погибли 45 человек

Число жертв урагана «Ида», который накануне обрушился на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, достигло 45 человек. На снимках из космоса видны сильные разрушения, вызванные ливнями и наводнениями.

Большинство погибших зарегистрировано на северо-востоке США. «Ида» — пятый со силе среди тропических штормов, обрушившихся на страну за всю историю.

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14 человек, в том числе двухлетний мальчик, погибли в Нью-Йорке, 23 в штате Нью-Джерси, пять в Пенсильвании, по одному — в Коннектикуте, Мэриленде и Вирджинии. Еще четыре человека ранее стали жертвами урагана в южных штатах Луизиана и Миссисипи.

Большинство погибших утонули в подвалах своих домов, причиной смерти остальных стали ДТП и рухнувшие деревья. Ветер срывал крыши с домов и поднимал предметы в воздух на сотни метров.

На спутниковых снимках видны обширные зоны затопления и разрушения в штате Нью-Джерси.

Вода затопила стадион бейсбольного клуба Somerset Patriots в городе Бриджуотер.

Источник: Maxar Technologies

Сильно пострадал также город Нью-Брунсвик. Мемориальная аллея и основные дороги по берегам реки Раритан полностью затоплены.

Источник: Maxar Technologies

Часть районов города Мэнвилль оказалась недоступной даже для машин экстренных служб.

По данным Национальной метеорологической службы США, в обширных районах северо-восточных штатов выпало 15−20 сантиметров осадков. На Манхэттене прошлой ночью всего за один час выпало 8 сантиметров осадков — это абсолютный рекорд.

Предыдущий был установлен ураганом «Генри» меньше двух недель назад.

Первый удар «Ида» нанесла 29 августа по Новому Орлеану — спустя 16 лет после урагана «Катрина», практически целиком разрушившего город и унесшего около 1800 жизней.

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