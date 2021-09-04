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12:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В Бурятии из-за паводков объявили режим ЧС

Власти Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня из-за паводков после поднятия уровня воды в реках Уда и Селенга. Об этом сообщается на официальном портале правительства республики Бурятия.

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, соответствующее решение было принято в ходе внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда правительства региона Петра Мордовского.

«Все члены республиканского штаба, их 28 человек по различным направлениям: инфраструктуры, социальному направлению, по волонтерству, — все озадачены и работаем на ликвидацию чрезвычайной ситуации», — заявил Мордовский.

Сотрудники службы МЧС добавили, что почти 70 жилых домов и свыше 930 приусадебных участков остаются подтопленными, 30 человек находятся в пунктах временного размещения. Отмечается, что в течение суток в Кяхтинском районе продолжается подвоз продуктов, воды, медикаментов по заявкам местных жителей.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что экологическую угрозу для Байкала в период экстремального многоводья несут свалки и кладбища в недопустимой близости от воды. Министр пояснил, что на Байкале наступил период экстремального многоводья, в это время подтапливает территории в Бурятии и Иркутск. По прогнозам ученых, многоводье может продлиться несколько лет.

Жить около озера, по его словам, рискованно из-за угрозы подтоплений. Министр напомнил, что задачей местных властей было довести до людей информацию о рисках и принять меры: заняться переселением.

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