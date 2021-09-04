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13:16 (мск), источник: Forbes

Главный редактор интернет-издания Baza сообщил о взломе своего аккаунта в WhatsApp

Он утверждает, что у Baza ищут «признаки иностранного финансирования, связей с Госдепом или с “беглыми олигархами”».

Источник: Reuters

Главный редактор интернет-издания Baza Никита Могутин сообщил, что его аккаунт в мессенджере WhatsApp был взломан. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Короче, у меня ночью что-то скачали, но что — не знаю. Кто — не знаю, но догадываюсь, это понятно. Зачем — тоже примерно понятно. Мне вот любопытно: люди уже больше года ищут у нас признаки иностранного финансирования, связей с Госдепом или с “беглыми олигархами”, но так ничего и не находят. Но они продолжают рыть, упорно, изо всех сил», — отметил Могутин.

Главред Baza подчеркнул, что усилия взломщиков «были потрачены совершенно зря». «Я категорически и совершенно не пользуюсь этим мессенджером. То есть вообще», — написал он. По мнению Могутина, WhatsApp — это «очень плохая и неприятная версия того, чем мог бы быть нормальный мессенджер».

В августе неизвестные пытались взломать телефон специального корреспондента The Bell Ирины Панкратовой. Злоумышленники по поддельной нотариальной доверенности заказали у «Мегафона» детализацию звонков и смс-сообщений Панкратовой почти за два года, заявила редакция. Сама журналистка сообщила, что подала заявление в полицию о мошенничестве и незаконном использовании персональных данных. На этой неделе The Bell также сообщил о взломе своей утренней рассылки. Читатели получили «странный провокационный текст», который редакция не писала и не отправляла, отметило интернет-издание.

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