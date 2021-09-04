13:16 (мск), источник: Forbes
Главный редактор интернет-издания Baza сообщил о взломе своего аккаунта в WhatsApp
Он утверждает, что у Baza ищут «признаки иностранного финансирования, связей с Госдепом или с “беглыми олигархами”».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Главный редактор
«Короче, у меня ночью
Главред Baza подчеркнул, что усилия взломщиков «были потрачены совершенно зря». «Я категорически и совершенно не пользуюсь этим мессенджером. То есть вообще», — написал он. По мнению Могутина, WhatsApp — это «очень плохая и неприятная версия того, чем мог бы быть нормальный мессенджер».
В августе неизвестные пытались взломать телефон специального корреспондента The Bell Ирины Панкратовой. Злоумышленники по поддельной нотариальной доверенности заказали у «Мегафона» детализацию звонков и