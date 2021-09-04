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18:59 (мск), источник: Ведомости

Прокуратура Гватемалы заподозрила россиян в даче взятки президенту Джамматтеи

Прокуратура Гватемалы инициировала расследование по факту дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи российскими гражданами, пишет The New York Times.

Источник: AFP 2021

По информации издания, правоохранительные органы некоторое время назад собрали группу, которая начала расследование после сообщений о взятке, однако через несколько месяцев ее руководитель Хуан Франсиско Сандовал был уволен генпрокурором и бежал в США с собранными им доказательствами. Как пишет NYT, расследователи пришли к выводу, что подкупить президента пытались некие российские граждане, связанные с одной из горнодобывающих компаний, которая заинтересована в портовой инфраструктуре.

После его увольнения США объявили о прекращении сотрудничества с прокуратурой Гватемалы. В результате 3 сентября прокуратура выдала ордер на арест сбежавшего Сандовала и начала расследование по факту дачи взятки. В администрации Джамматтеи обвинения в подкупе отрицают, заявляя о намерении «устранить путаницу» вокруг обвинений.

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