06:24 (мск), источник: ТАСС
В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека
ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Жертвами стрельбы на
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«В результате стрельбы погибли три человека. Еще трое госпитализированы с не угрожающими их жизням ранениями», — отметил он.
Инцидент произошел вечером, когда неизвестные молодые люди вышли из автомобиля, открыли стрельбу по прохожим, а затем скрылись.
«Это просто обескураживает. Мы уже давно говорим о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия, — отметил Конти. — Мы знаем, что эта проблема не является уникальной для Вашингтона, но я думаю, что это говорит о болезни в целом, которую мы наблюдаем в нашем обществе. Эта болезнь — насилие с применением оружия, <…> у нас есть люди, которые совершают эти преступления».
Он объявил о награде в размере $75 тыс. за информацию о преступниках.