12:54 (мск), источник: РБК
Полиция применила газ против сторонников «черногорской церкви»
Протесты начались в городе Цетине
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В Черногории полиция применила слезоточивый газ для разгона националистов, выступавших против интронизации митрополита
Протесты националистов в исторической столице Черногории городе Цитине начались около 5:00 (06:00 мск). Собравшиеся начали забрасывать полицию бутылками и камнями. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. В результате протестующие покинули центральную площадь города.
По данным национального телевидения Черногории, в результате столкновений пострадали четыре человека. Они получили легкие ранения. Секретарь
Ранко Кривокапич.
На 5 сентября в Черногории была назначена интронизация митрополита
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Роман Котерев