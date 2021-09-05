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12:54 (мск), источник: РБК

Полиция применила газ против сторонников «черногорской церкви»

Протесты начались в городе Цетине из-за назначенной на 5 сентября интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви. Его предшественник Амфилохий скончался в прошлом году.

Источник: Reuters

В Черногории полиция применила слезоточивый газ для разгона националистов, выступавших против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в Цетинском монастыре, пишет Vijesti.

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Протесты националистов в исторической столице Черногории городе Цитине начались около 5:00 (06:00 мск). Собравшиеся начали забрасывать полицию бутылками и камнями. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. В результате протестующие покинули центральную площадь города.

По данным национального телевидения Черногории, в результате столкновений пострадали четыре человека. Они получили легкие ранения. Секретарь Социал-демократической партии Иван Вуйович рассказал, что также пострадал глава их партии, бывший спикер парламента Черногории
Ранко Кривокапич.

На 5 сентября в Черногории была назначена интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Церемонию попытались сорвать сторонники националистических черногорских группировок, а также последователи канонически непризнанной «черногорской церкви». Они попытались заблокировали въезд в Цетину. Однако церемония состоялась.

В октябре 2020 года на 83-м году жизни после осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией умер митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий (Ристо Радович). В мае текущего года Синод СПЦ избрал митрополитом Черногорско-Приморским епископа Иоанникия (Мичовича).

Роман Котерев

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