17:35 (мск), источник: ТАСС
Что известно о ситуации в Гвинее
В Гвинее военные 5 сентября устроили мятеж. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил, что президент страны Альфа Конде арестован. Главное о ситуации в Гвинее — в материале ТАСС.
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В Минобороны Гвинеи заявили, что гвардия отразила атаку мятежников из спецназа на президентский дворец. Однако ведомство ничего не сообщило о местонахождении президента страны.
Представитель посольства РФ в Гвинее заявил, что в «дипмиссии все в порядке». Однако находящихся в стране россиян призвали проявлять осторожность.