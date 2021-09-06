02:55 (мск), источник: РБК
В Судане заявили о задержании груза с оружием российского происхождения
Власти Судана задержали в международном аэропорту Хартума груз из столицы Эфиопии
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По словам члена комитета Ваджди Салеха, груз состоял из 72 ящиков с автоматическими винтовками, которые были оснащены приборами ночного видения. Оружие конфисковали вечером 4 сентября, но
Как утверждает Салех, оружие прибыло в Эфиопию из Москвы в мае 2019 года. Груз удерживался там два года, и затем
Источники Sudan Tribune не исключают, что оружие было предназначено для сил безопасности Судана во время беспорядков в этой стране, прошедших в 2019 году. Они охватили Судан после того, как в апреле в результате государственного переворота был отстранен от власти и арестован президент Омар
Управление Суданом перешло к Военному совету. В мае военные и оппозиция договорились об установлении в стране переходного периода сроком на три года. Однако оппозиция начала забастовку, призвав к скорейшему формированию правительства.
В начале июля 2019 года в ряде городов Судана прошли массовые протесты. Власть перешла к военному совету, который позднее подписал с гражданской оппозицией договор о создании временного правительства.