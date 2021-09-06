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02:55 (мск), источник: РБК

В Судане заявили о задержании груза с оружием российского происхождения

Власти Судана задержали в международном аэропорту Хартума груз из столицы Эфиопии Аддис-Абебы с оружием российского происхождения. Об этом сообщает Sudan Tribune со ссылкой на представителей антикоррупционного комитета. По утверждению властей, оружие, предназначенное силам безопасности Судана, в мае 2019 года прибыло из Москвы в столицу Эфиопии, где удерживалось два года. Затем Аддис-Абеба разрешила доставить его в Хартум.

По словам члена комитета Ваджди Салеха, груз состоял из 72 ящиков с автоматическими винтовками, которые были оснащены приборами ночного видения. Оружие конфисковали вечером 4 сентября, но какая-то часть груза «просочилась» из аэропорта в неизвестный пункт назначения, заявил Салех.

Как утверждает Салех, оружие прибыло в Эфиопию из Москвы в мае 2019 года. Груз удерживался там два года, и затем Аддис-Абеба разрешила доставить его в Хартум на гражданском пассажирском самолете.

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Источники Sudan Tribune не исключают, что оружие было предназначено для сил безопасности Судана во время беспорядков в этой стране, прошедших в 2019 году. Они охватили Судан после того, как в апреле в результате государственного переворота был отстранен от власти и арестован президент Омар аль-Башир, управлявший страной с 1993 года.

Управление Суданом перешло к Военному совету. В мае военные и оппозиция договорились об установлении в стране переходного периода сроком на три года. Однако оппозиция начала забастовку, призвав к скорейшему формированию правительства.

В начале июля 2019 года в ряде городов Судана прошли массовые протесты. Власть перешла к военному совету, который позднее подписал с гражданской оппозицией договор о создании временного правительства.

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