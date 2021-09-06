Силы сопротивления опровергли захват талибами Панджшера

«Заявление “Талибана” о взятии Панджшера — ложь. <…> Мы уверяем народ Афганистана, что битва с “Талибаном” и его сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода», — говорится в сообщении ФНС в Twitter.
Ранее представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение полностью взяло под контроль провинцию Панджшер — последнюю из не подчинившихся боевикам в стране.
Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул.
Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953−2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.