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13:02 (мск), источник: Газета.Ру

В «Талибане» заявили о завершении военных действий в Афганистане

Представитель «Талибана» (организация запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что талибы полностью взяли под контроль провинцию Панджшер. По его словам, «захвачен последний оплот вражеских наймитов». Фронт национального сопротивления опроверг это заявление, оно «не соответствует действительности». Спустя некоторое время талибы заявили об окончании войны в Афганистане, их противники эту информацию пока не прокомментировали. Это уже не первый раз, когда «Талибан» и силы сопротивления делают противоречащие друг другу заявления.

Источник: AP 2021

Заявления «Талибана» (организация запрещена в РФ) о полной оккупации Панджшера являются ложными. Соответствующее опровержение появилось в Twitter Национального фронта сопротивления Афганистана, возглавляемого Ахмадом Масудом.

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«Силы сопротивления занимают все стратегические позиции в [Панджшерском] ущелье и готовы сражаться дальше. Мы уверяем народ Афганистана, что борьба с талибами и их партнерами будет продолжаться, пока правосудие и свобода не восторжествуют», — гласит твит.

Незадолго до этого Ахмад Масуд в своем Twitter заявил, что атакующими Панджшер талибами командуют пакистанские военные и сотрудники спецслужбы Пакистана ISI. «Талибы недостаточно сильны, чтобы состязаться с нами, но с ними сотрудничает пакистанская армия», — объявил лидер сопротивления.

Утром 6 сентября представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что талибы установили полный контроль над провинцией Панджшер. «Эта победа полностью вытащила страну из болота войны», — сказал он. В соцсетях также появились фото и видео, на которых члены «Талибана» якобы стоят напротив дома губернатора провинции Панджшер.

Перемирия не будет?

Телеканал Al Jazeera сообщил 6 сентября, что талибы отвергли предложение Фронта национального сопротивления о перемирии и отводе войск от Панджшера.

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«Нам не о чем договариваться с Ахмадом Масудом после того, как он уже отверг наше предложение о мире», — сказал представитель политического офиса талибов. Талибы продолжают наступление на неприступное ущелье Панджшер после сообщений о неудачных переговорах с Ахмадом Масудом.

5 сентября Масуд-младший заявил, что его сторонники готовы прекратить бои и начать переговоры. Однако для этого талибы должны уйти из Панджшера и остановить кровопролитие, об этом Масуд написал в своем Facebook. «Мы уверены, что сможем вести мирные переговоры с талибами и остальными группами, представляющими афганский народ различными способами», — добавил лидер сопротивления.

«Талибан» пытается взять Панджшер под контроль всю последнюю неделю — безуспешно. Представители Фронта национального сопротивления заявили о сотнях раненых и убитых талибов, около тысячи боевиков, по их словам, были взяты в плен. 1 сентября один из лидеров «Талибана» Амир Хан Моттаки заявил, что движение намерено взять Панджшер штурмом.

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«Моджахеды окружили Панджшер с четырех сторон. Вы должны сказать тем, кто сопротивляется: хватит войны. Они не смогли сделать это с помощью НАТО ни в Кабуле, ни в других местах. Как они могут противостоять на небольшой территории?» — сказал Моттаки. 3 сентября Ахмад Масуд подчеркнул, что сообщения о захвате Панджшерского ущелья — ложь, распространяемая пакистанскими СМИ.

«Захват Панджшера станет моим последним днем здесь, если есть на то воля Аллаха», — добавил лидер повстанцев.

Входы в долину расположены в горах, которыми Панджшер окружен со всех сторон. Некоторые перевалы расположены на высоте около 4 тыс. метров над уровнем моря. Ожесточенные бои сопротивление ведет с талибами на севере — сторонники Масуда пытаются пробить коридор к границе с Таджикистаном. Стороны заявляют о своих успехах и ведут полномасштабную информационную войну — согласно словам представителей талибов, под их контроль перешли четыре из семи округов Панджшера.

Сопротивление заявляет о тяжелых боях и окружении войск талибов в нескольких местах. Судя по всему, особых успехов талибы все же не добились.

Первую попытку штурма Панджшера талибы предприняли еще 23 августа, но войска Масуда отбили атаку. Следующая попытка началась 31 августа, но тоже безуспешно. По данным сопротивления, им удалось убить около 300 боевиков. Также ранее сопротивление опровергло сообщения о том, что талибы захватили четыре района в этом регионе.

Иван Жуковский.

Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
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