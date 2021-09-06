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10:29 (мск), источник: ТАСС

Минск уведомил посольство РФ о задержании обвиняемой в клевете на Лукашенко россиянки

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Белорусские власти уведомили посольство РФ о задержании в Бресте гражданки России Ирины Викхольм, которую обвиняют в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев в понедельник.

Источник: AP 2021

«Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России. Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом, тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой», — сказал дипломат.

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По его словам, у задержанной есть адвокат, который занимается ее делом, жалоб на условия содержания она не высказывала. «Дипломаты следят за ситуацией, необходимая консульская поддержка ей оказана», — добавил Маскалев.

Ранее незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщал, что 58-летняя Викхольм находится в СИЗО в Бресте с мая. Женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 367 УК РБ («Клевета в отношении президента»). По версии обвинения, россиянка опубликовала в Twitter фотографию Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства». Согласно белорусскому законодательству, максимальное наказание за клевету в отношении президента страны — пять лет лишения свободы. Прокуратура Бреста 1 сентября сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении россиянки, которой инкриминировано распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Республики Беларусь, и обвиняя его в тяжком преступлении.

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