Минск уведомил посольство РФ о задержании обвиняемой в клевете на Лукашенко россиянки

«Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России. Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом, тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой», — сказал дипломат.
По его словам, у задержанной есть адвокат, который занимается ее делом, жалоб на условия содержания она не высказывала. «Дипломаты следят за ситуацией, необходимая консульская поддержка ей оказана», — добавил Маскалев.
Ранее незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщал, что 58-летняя Викхольм находится в СИЗО в Бресте с мая. Женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 367 УК РБ («Клевета в отношении президента»). По версии обвинения, россиянка опубликовала в Twitter фотографию Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства». Согласно белорусскому законодательству, максимальное наказание за клевету в отношении президента страны — пять лет лишения свободы. Прокуратура Бреста 1 сентября сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении россиянки, которой инкриминировано распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Республики Беларусь, и обвиняя его в тяжком преступлении.