Вирус Nipah выявлен у 11 человек в индийском штате Керала

«В больнице Медицинского колледжа Кожикоде в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии (расположен в индийском городе Пуна. — Ред.) для тестирования», — приводятся слова индийского министра в материале издания Livemint.
Она отметила, что из 251 контактировавшего с зараженным Nipah 54 человека входят в категорию повышенной группы риска: это врачи, а также близкие и родственники ребенка.
Дополнительно уточняется, что группы медицинских экспертов исследовали место проживания 12-летнего мальчика и близлежащие окрестности. В мероприятии были задействованы специалисты из отдела животноводства, которые взяли образцы крови у двух коз, принадлежащих семье погибшего ребенка.
О вспышке смертельно опасного вируса Nipah на территории Индии накануне, 5 сентября, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники. Случаи заражения фиксируются на территории штата Керала.
В июне индийские СМИ со ссылкой на ученых сообщили, что вирус Nipah впервые выявили у летучих мышей в штате Махараштра. По данным ученых, вирус выявляют обычно у летучих лисиц. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его одним из наиболее опасных. Отмечалось, что лекарств или вакцин от вируса нет, а смертность может варьироваться от 65% до 100%.
Представители Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили об отсутствии зарегистрированных случаев заражения индийским вирусом Nipah в России. Однако директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков подчеркнул, что полностью исключить распространение инфекции на территории страны нельзя.
В январе 2021 года сообщалось, что ВОЗ не исключает вероятности пандемии, которая может быть вызвана вирусом Nipah, или NiV. Впервые он был выявлен в 1999 году в Малайзии среди фермеров-свиноводов, живущих на реке Нипах, откуда заболевание и получило название. После этого в Южной Азии произошло еще 12 вспышек болезни.