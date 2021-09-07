ФСБ заявила о причастности украинской разведки к диверсии в Крыму

«Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой “Таврия” при участии запрещенной в России организации “Меджлис крымско-татарского народа” (“Меджлис”)», — сообщает ФСБ.
4 сентября сотрудники ФСБ задержали жителей республики Крым: посредника Наримана Джелялова и исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. По данным ФСБ РФ, в июне по указанию одного из руководителей «Меджлиса» исполнители выезжали на Украину, где их обучили «взрывному делу», само взрывное устройство доставили в Крым в июле, а акцию планировалось провести ко Дню независимости Украины. За совершение диверсии им обещали около $2 тыс.
ФСБ заявила, что диверсию санкционировал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, а организатором был Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года. Также в числе организаторов сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 281 УК России (диверсия), наказание предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.
5 сентября Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО Наримана Джелялова, а также Азиза и Асана Ахтемовых на два месяца. Они подозреваются в диверсии и пособничестве (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 281 УК РФ).