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10:38 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ заявила о причастности украинской разведки к диверсии в Крыму

Подрыв газопровода в крымском селе Перевальное в августе текущего года организовало подразделение Главного управления разведки (ГУР) Украины в Херсоне, санкционировал диверсию начальник ГУР Кирилл Буданов, сообщает ФСБ России. По данным ведомства, исполнители выезжали на Украину для обучения «взрывному делу», за совершение диверсии им должны были заплатить около $2 тыс.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой “Таврия” при участии запрещенной в России организации “Меджлис крымско-татарского народа” (“Меджлис”)», — сообщает ФСБ.

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4 сентября сотрудники ФСБ задержали жителей республики Крым: посредника Наримана Джелялова и исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. По данным ФСБ РФ, в июне по указанию одного из руководителей «Меджлиса» исполнители выезжали на Украину, где их обучили «взрывному делу», само взрывное устройство доставили в Крым в июле, а акцию планировалось провести ко Дню независимости Украины. За совершение диверсии им обещали около $2 тыс.

ФСБ заявила, что диверсию санкционировал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, а организатором был Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года. Также в числе организаторов сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 281 УК России (диверсия), наказание предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.

5 сентября Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО Наримана Джелялова, а также Азиза и Асана Ахтемовых на два месяца. Они подозреваются в диверсии и пособничестве (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 281 УК РФ).

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