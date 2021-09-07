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14:35 (мск), источник: Секрет Фирмы

Задержан один из лидеров финансовой пирамиды Finiko. Он привлёк 100 тысяч вкладчиков

В Татарстане задержали одного из лидеров Finiko Ильгиза Шакирова, который привлёк в финансовую пирамиду 100 000 вкладчиков. Ранее под арест попал создатель организации Кирилл Доронин. Кроме того, троих сооснователей пирамиды арестовали заочно, поскольку они успели сбежать из России. По официальной версии, Finiko выманила у граждан 80 млн рублей.

О задержании Ильгиза Шакирова сообщила газета «Бизнес Online» со ссылкой на источники, близкие к следствию. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы за особо крупное мошенничество.

За то, что Шакиров вовлёк в финансовую пирамиду 100 000 вкладчиков, его наградили статусом «вице-президента». Как отметил один из собеседников издания, на задержанного пожаловались десятки «партнёров» Finiko, которые рассказали, что передали Шакирову деньги, поскольку тот гарантировал возврат депозитов с заоблачным процентом. Но в итоге вкладчики остались ни с чем.

Крах Finiko и аресты

Финансовая пирамида Finiko рухнула в июле 2021 года. Её клиентам гарантировали доход в размере до 25% в месяц, а выплаты производились за счёт вновь привлечённых участников. Летом 2021 года компания перевела расчёты с вкладчиками с биткоина на собственный токен FNK, который в середине июня обесценился более чем в 100 раз. После этого Finiko приостановила выплаты.

Новость
Основателя пирамиды Finiko Доронина арестовали на два месяца

Впрочем, уголовное дело об организации финансовой пирамиды завели на организаторов Finiko ещё в декабре 2020 года, но тогда в нём не было ни пострадавших, ни подозреваемых. В июле 2021-го в полицию Татарстана стали массового поступать заявления от обманутых вкладчиков Finiko. По словам силовиков, ущерб оценивался в 80 млн рублей, хотя в управлении экономической безопасности республиканского МВД подсчитали, что в 2019—2020 годах Finiko могла привлечь 7 млрд рублей.

В конце июля «Секрет» писал, что суд арестовал сооснователя Finiko Кирилла Доронина, который был лицом пирамиды. При этом в июле мужчина пожаловался на своих партнёров в полицию. Речь идёт об Эдварде и Марате Сабировых, а также Зыгмунте Зыгмунтовиче. По словам создателя Finiko, соучредители перестали выходить с ним на связь.

В конце августа Сабировых и Зыгмунтовича, которые смогли сбежать из России, объявили в международный розыск и заочно арестовали. При этом ещё в декабре 2020-го их допрашивали в качестве свидетелей по делу о незаконном привлечении средств вкладчиков. В июле 2021-го все трое стали подозреваемыми по статье о крупном мошенничестве.

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