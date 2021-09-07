Задержан один из лидеров финансовой пирамиды Finiko. Он привлёк 100 тысяч вкладчиков

О задержании Ильгиза Шакирова сообщила газета «Бизнес Online» со ссылкой на источники, близкие к следствию. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы за особо крупное мошенничество.
За то, что Шакиров вовлёк в финансовую пирамиду 100 000 вкладчиков, его наградили статусом «вице-президента». Как отметил один из собеседников издания, на задержанного пожаловались десятки «партнёров» Finiko, которые рассказали, что передали Шакирову деньги, поскольку тот гарантировал возврат депозитов с заоблачным процентом. Но в итоге вкладчики остались ни с чем.
Финансовая пирамида Finiko рухнула в июле 2021 года. Её клиентам гарантировали доход в размере до 25% в месяц, а выплаты производились за счёт вновь привлечённых участников. Летом 2021 года компания перевела расчёты с вкладчиками с биткоина на собственный токен FNK, который в середине июня обесценился более чем в 100 раз. После этого Finiko приостановила выплаты.
Впрочем, уголовное дело об организации финансовой пирамиды завели на организаторов Finiko ещё в декабре 2020 года, но тогда в нём не было ни пострадавших, ни подозреваемых. В июле 2021-го в полицию Татарстана стали массового поступать заявления от обманутых вкладчиков Finiko. По словам силовиков, ущерб оценивался в 80 млн рублей, хотя в управлении экономической безопасности республиканского МВД подсчитали, что в 2019—2020 годах Finiko могла привлечь 7 млрд рублей.
В конце июля «Секрет» писал, что суд арестовал сооснователя Finiko Кирилла Доронина, который был лицом пирамиды. При этом в июле мужчина пожаловался на своих партнёров в полицию. Речь идёт об Эдварде и Марате Сабировых, а также Зыгмунте Зыгмунтовиче. По словам создателя Finiko, соучредители перестали выходить с ним на связь.
В конце августа Сабировых и Зыгмунтовича, которые смогли сбежать из России, объявили в международный розыск и заочно арестовали. При этом ещё в декабре 2020-го их допрашивали в качестве свидетелей по делу о незаконном привлечении средств вкладчиков. В июле 2021-го все трое стали подозреваемыми по статье о крупном мошенничестве.