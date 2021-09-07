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7 сентября, источник: Life.ru

В Мурманской области перевернулся катер, несколько человек пропали

Развёрнута поисковая операция, спасатели задействовали вертолёт Ми-8. Живым пока нашли только одного.

Источник: РИА "Новости"

В Мурманской области один человек погиб, трое пропали без вести при опрокидывании катера. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, авария случилась в районе бухты Долгая Щель.

«Маломерное судно вынесло на берег и перевернуло. На судне находилось пять человек», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают спасатели, задействован вертолёт Ми-8 «Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра». По данным ТАСС, пока спасти удалось только одного человека. Ещё один найден мёртвым, трое пропали без вести.

Ранее Лайф рассказывал, что в Каспийском море пропал катер, на котором находилось семь человек, в том числе трое детей. Его потеряли в Астраханской области, а нашли уже у берегов Дагестана. Все оказались живы.

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