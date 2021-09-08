07:34 (мск), источник: ТАСС
После землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике один человек погиб
Сведений о значительном материальном ущербе не поступало.
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МЕХИКО, 8 сентября. /ТАСС/. Жертвой землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего во вторник вечером у города Акапулько в штате Герреро на
«Меня только что проинформировали, что в муниципалитете
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к
Как заявил в коротком видеообращении президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, удар стихии не причинил серьезных разрушений.