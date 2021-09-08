07:28 (мск), источник: ТАСС
В жилом доме в Ногинске произошел взрыв газа
В результате взрыва повреждено пять квартир.
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пять квартир повреждено в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС сообщили в
«В 06:55 мск в многоквартирном доме на улице 28 июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия. Предварительно, повреждено пять квартир. Загорания нет», — сказали в МЧС.
Источник сообщил, что всего в доме девять этажей.
В ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. На место направлены экстренные службы.
Спасатели приступили к поиску людей под завалами жилого дома в подмосковном Ногинске, где взорвался газ. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«Информация о пострадавших уточняется, под завалами могут быть люди», — сказал источник.