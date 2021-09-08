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09:48 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ногинске при взрыве газа в жилом доме погибли двое

В подмосковном Ногинске при взрыве газа в девятиэтажке погибли мужчина и женщина, пострадали пять человек, сообщает подмосковное управление СКР. Ранее уже было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По предварительным данным, пять пострадавших, двое погибших — женщина и мужчина», — сообщила представитель регионального главка СКР Анна Тертичная (цитата по «Интерфаксу»).

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МЧС отметило, что из поврежденного дома спасли более 50 человек. Спасатели приняли решение о развертывании одного пункта временного размещения для пострадавших жильцов.

Минздрав сообщает, что в результате взрыва пострадали восемь человек.

«Шесть взрослых госпитализированы в состоянии средней тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшим детям помощь оказывается в больнице в амбулаторных условиях, при необходимости они будут госпитализированы», — рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов (цитата по ТАСС).

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В центральной больнице Ногинска «РИА Новости» рассказали, что «в хирургии находятся трое пострадавших, в нейрохирургии — двое пострадавших, в реанимации находится один пострадавший и женщина находится в травмпункте, ждет, когда ей наложат гипс, состояние удовлетворительное».

Взрыв газа произошел сегодня, 8 сентября, в 6:55 в Ногинске по улице 28-го июня, дом 9. Повреждено предварительно пять квартир. На место происшествия выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин, а также заместитель прокурора региона Олег Черсков и ногинский городской прокурор Роман Ковалев. Прокуратура Московской области организовала проверку, причины взрыва выясняются.

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