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12:39 (мск), источник: ТАСС

Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске. Об этом сообщили в среду в министерстве.

Источник: РИА "Новости"

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — сказали в ведомстве.

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