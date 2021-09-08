12:39 (мск), источник: ТАСС
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске. Об этом сообщили в среду в министерстве.
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«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — сказали в ведомстве.