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15:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Париже начался исторический процесс по делу о крупнейшем теракте. Судят 20 человек

В Париже начался суд над обвиняемыми в подготовке и осуществлении самого чудовищного теракта за всю послевоенную историю Франции. В результате серии нападений 13 ноября 2015 года погибли 130, были ранены 350 человек.

Больше всего жертв было в концертном зале «Батаклан» | Источник: GETTY IMAGES

Процесс проходит в парижском Дворце правосудия. Салах Абдеслам, единственный из 14 подозреваемых, выживший после теракта и не находящийся в бегах, занял место на скамье подсудимых. Он одет в черную майку, на нем маска того же цвета. Абдеслама под конвоем доставили из тюрьмы Флери-Мерожи.

В ответ на просьбу представиться, он сказал: «Во-первых, я хочу заявить, что нет бога, кроме Аллаха, и Мохаммед — его пророк». В ответ на просьбу назвать свою профессию, Абдеслам сказал: «Я отказался от всех профессий, чтобы стать бойцом “Исламского государства”». (Группировка «Исламское государство» признана террористической и запрещена в России и многих других странах).

Фоторепортаж
Серия терактов в Париже

Субботним вечером 13 ноября, когда бары, кафе, рестораны и театры французской столицы были полны посетителей, а на футбольном стадионе шел матч между сборными Франции и Германии, группа джихадистов, среди которых были и боевики-смертники, осуществила целую серию взрывов и нападений.

Это нападение в Париже стало самым масштабным по числу жертв со времен Второй мировой войны.

По количеству погибших нападение стало крупнейшим в Европе после взрывов в Мадриде в 2004 году.

Ожидается, что суд, который должен был начаться еще в январе 2021 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса, продлится минимум 145 дней — до мая 2022 года.

Истцами выступают 1,8 тыс. человек.

Обвиняемыми по делу проходят 14 человек — один непосредственный участник нападения и 13 обвиняемых в подготовке теракта. Шестеро подсудимых по-прежнему в бегах, их будут судить заочно.

Специально для этого процесса в парижском уголовном суде оборудовали временный зал | Источник: REUTERS

Главный обвиняемый — единственный, как считается, выживший участник бойни — родившийся в Бельгии гражданин Франции Салах Абдеслам.

После теракта ему удалось избежать ареста, и он долгое время скрывался у друзей в брюссельском районе Моленбек. Квартиру, где он находился, взяла штурмом полиция, и хотя Абдесламу тогда тоже удалось бежать, через три дня он все же был задержан.

Салах Абдеслам — единственный выживший участник нападений в Париже 13 ноября | Источник: BBC

Уголовный суд Бельгии признал Салаха Абдеслама виновным в вооруженном сопротивлении полиции, покушении на убийство полицейских и приговорил его к 20 годам заключения, но находится Абдеслам сейчас во французской тюрьме.

Все остальные непосредственные участники теракта, включая его главного организатора и вдохновителя, гражданина Бельгии Абдельхамида Абауда, погибли при оказании сопротивления полиции.

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Позже ответственность за нападение взяли на себя джихадисты из «Исламского государства» (группировка запрещена в России), хотя с точностью связь между ИГ и нападавшими пока не установлена.

Нападения в Париже начались в половину десятого вечера со взрыва у футбольного стадиона «Стад-де-Франс». Почти сразу террористы открыли стрельбу в нескольких барах, кафе и ресторанах, заполненных посетителями, поскольку это время считается одним из самых оживленных.

После этого на стадионе прогремело еще два взрыва, также был произведен подрыв на бульваре Вольтер, у концертного зала «Батаклан». Именно в «Батаклане» погибло больше всего людей. Там в тот вечер выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal, и свободных мест в зале не было. Вооруженный террорист открыл огонь по зрителям, застрелив и ранив более ста человек.

На следующий день джихадистская группировка «Исламское государство» опубликовала заявление, в котором заявила, что нападения стали ответом на участие Франции в бомбардировках позиций ИГ в Сирии и Ираке.

Только начало

Дворец правосудия в Париже охраняют десятки жандармов | Источник: GETTY IMAGES

«Мы делаем шаг в неизвестность. Мы с нетерпением ждем начала процесса, но задаемся вопросом: какими будут следующие девять месяцев?» — поделился с агентством Рейтер один из выживших в ту ночь посетителей концерта в зале «Батаклан».

Суд продлится до мая следующего года. В процессе участвуют 330 адвокатов, а среди свидетелей — бывший президент Франсуа Олланд.

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти назвал предстоящий процесс беспрецедентным юридическим марафоном. В папке дела около миллиона страниц, пишет агентство Рейтер.

Вокруг Дворца правосудия в Париже в среду были усилены меры безопасности. На месте десятки полицейских.

«Угроза теракта во Франции остается высокой, особенно в такие периоды, как суд над нападавшими», — сказал в утреннем интервью министр внутренних дел Жеральд Дарманен, добавив, что призвал начальников полиции во всех районах к бдительности.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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