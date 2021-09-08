13:46 (мск), источник: РБК
Глава МЧС Зиничев сорвался со скалы, спасая оператора
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, когда пытался удержать поскользнувшегося во время ведомственной съемки члена съемочной группы, сообщил источник РБК.
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Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС, сказал он. Сотрудник съемочной группы также погиб, указал источник РБК.
Об этом также рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — написала она. Симоньян добавила, что оператор также погиб.
О гибели министра источники РБК сообщили ранее 8 сентября. В МЧС указали, что это произошло в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Зиничев погиб «при исполнении служебного долга, <…> спасая жизнь человека», заявили в пресс-службе.
Зиничеву было 55 лет, главой МЧС он стал в мае 2018 года. Президента России Владимира Путина проинформировали о случившемся.
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