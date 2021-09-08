Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Затонувшая деревня в Ираке поднялась на поверхностьИ стала туристической достопримечательностью
Фоторепортажи
10Умер Жан-Поль Бельмондо
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
13:46 (мск), источник: РБК

Глава МЧС Зиничев сорвался со скалы, спасая оператора

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, когда пытался удержать поскользнувшегося во время ведомственной съемки члена съемочной группы, сообщил источник РБК.

Источник: РИА "Новости"

Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС, сказал он. Сотрудник съемочной группы также погиб, указал источник РБК.

Об этом также рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — написала она. Симоньян добавила, что оператор также погиб.

О гибели министра источники РБК сообщили ранее 8 сентября. В МЧС указали, что это произошло в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Зиничев погиб «при исполнении служебного долга, <…> спасая жизнь человека», заявили в пресс-службе.

По данным источника РБК в МЧС, временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

Зиничеву было 55 лет, главой МЧС он стал в мае 2018 года. Президента России Владимира Путина проинформировали о случившемся.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пропавших в Кемеровской области школьниц нашли мертвыми
В Москве задержали главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву
Канделаки стала заместителем гендиректора «Газпром-медиа»
Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария
ФИФА запретила двум бразильским футболистам выступать за «Зенит»
В Крыму обнаружили целый череп древней гигантской гиены
Тест: можно ли вас назвать грамотным человеком?
В ПФР назвали причины ошибок при начислении пенсии
Hi-Tech
Фото «Аполлона» на Луне произвело фурор в сети Узнайте, чем интересен новый кадр
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Дети
Алсу выложила фото с обогнавшей ее по росту дочерью-именинницей Сафине исполнилось 15 лет
Леди
Мария Михалкова-Кончаловская показала редкие фото с мужем Наследница звездной династии и ее избранник отметили первую годовщину супружеской жизни
Дом
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
6 интерьеров узких комнат
8 небанальных идей для украшения комнаты школьника
5 актуальных идей для декора и оформления интерьера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь