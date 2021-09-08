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14:22 (мск), источник: РБК

Вместе с Зиничевым погиб режиссер фильма «Территория»

Человеком, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, был режиссер и сценарист Александр Мельник. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. Режиссер прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее источник РБК сообщал о том, что Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы.

В свою очередь главред RT Маргарита Симоньян написала в своем Twitter, что Зиничев пытался спасти упавшего в воду оператора. В результате погибли оба.

Александр Мельник — режиссер фильмов «Новая земля» (2008) и «Территория» (2015). «Территория» (ремейк одноименного советского фильма 1978 года) снималась в том числе при поддержке МЧС. Премьера ленты состоялась в Кремлевском дворце съездов, однако в прокате фильм в результате собрал менее ₽100 млн (при бюджете в ₽500 млн).

Сын Мельника — Антон Мельник, руководитель кинокомпании «Андреевский флаг».

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