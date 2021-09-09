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11:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Данные россиян на госуслугах начали красть новым способом

Мошенники придумали новый способ кражи данных с сайта госуслуг, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Для этого жертвам направляют письмо со ссылкой на сайт-копию и просьбой перерегистрироваться из-за технической ошибки.

Источник: РИА "Новости"
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«Мошенники пишут потенциальным жертвам от имени госуслуг, что они были откреплены от поликлиники из-за технической ошибки. Злоумышленники подчеркивают, что в непростой эпидемиологической ситуации необходимо как можно скорее прикрепиться к медучреждению заново», — рассказал господин Кузнецов «РИА Новости».

«Если вы все же оставили свои данные на фишинговом сайте, срочно измените пароль от личного кабинета госуслуг и сообщите техподдержке портала о мошенниках», — добавил он.

В июле пользователи соцсетей стали жаловаться на взлом профилей на портале госуслуг. С помощью их аккаунтов мошенники брали микрозаймы. Преступники получают доступ к аккаунту человека, после чего меняют там телефон и электронную почту, чтобы владелец не мог быстро восстановить доступ.

Во время загрузки произошла ошибка.
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