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10:00 (мск), источник: РБК

Экипаж МКС сообщил о дыме и запахе гари в российском модуле «Звезда»

Экипаж Международной космической станции (МКС) в ходе переговоров с Центром управления полетами сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика в российском модуле «Звезда», сообщает «РИА Новости». Как сообщили в «Роскосмосе», датчик задымления и сигнализация сработали при автоматической подзарядке аккумуляторов. Сейчас все системы работают штатно, экипаж спит.

Источник: Reuters

По словам космонавта Олега Новицкого, в модуле сработала сигнализация. Приборы показали наличие вредных веществ.

Астронавт Тома Песке рассказал, что запах гари почувствовали также в американском сегменте МКС.

Источник дыма пока не нашли. Для очистки атмосферы космонавты включили фильтр. Сейчас экипаж спит. В ЦУП уточнили, что выход в открытый космос космонавтов Новицкого и Петра Дуброва состоится, как и планировался.

Космонавты продолжат работы по прокладке и подключению силового и сетевого кабелей для интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Новый модуль был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года, 29 июля он пристыковался к МКС.

Как сообщает «Роскосмос» в Telegram, инцидент произошел в 4:55 мск при автоматической подзарядке аккумуляторов. Сработал датчик задымления, в результате включилась аварийная сигнализация.

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«Для устранения возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы — средство бортовой очистки воздуха. После очистки атмосферы экипаж экспедиции МКС-65 продолжил режим ночного отдыха», — рассказали в госкорпорации.

Главная оперативная группа управления российским сегментом станции уточнила, что все системы работают штатно, состав воздуха соответствует норме.

В прошлом году космонавты обнаружили несколько трещин в модуле «Звезда», в результате была нарушена герметичность, давление воздуха на станции падало. Впоследствии трещины заделали герметиком.

В июле этого года давление в отсеке модуля «Звезда» снижалось несколько дней подряд, в том числе накануне и в день стыковки модуля «Наука». Однако глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что снижение давления не связано с этим.

Во время загрузки произошла ошибка.
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