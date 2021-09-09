Экипаж МКС сообщил о дыме и запахе гари в российском модуле «Звезда»

По словам космонавта Олега Новицкого, в модуле сработала сигнализация. Приборы показали наличие вредных веществ.
Астронавт Тома Песке рассказал, что запах гари почувствовали также в американском сегменте МКС.
Источник дыма пока не нашли. Для очистки атмосферы космонавты включили фильтр. Сейчас экипаж спит. В ЦУП уточнили, что выход в открытый космос космонавтов Новицкого и Петра Дуброва состоится, как и планировался.
Космонавты продолжат работы по прокладке и подключению силового и сетевого кабелей для интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Новый модуль был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года, 29 июля он пристыковался к МКС.
Как сообщает «Роскосмос» в Telegram, инцидент произошел в 4:55 мск при автоматической подзарядке аккумуляторов. Сработал датчик задымления, в результате включилась аварийная сигнализация.
«Для устранения возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы — средство бортовой очистки воздуха. После очистки атмосферы экипаж экспедиции МКС-65 продолжил режим ночного отдыха», — рассказали в госкорпорации.
Главная оперативная группа управления российским сегментом станции уточнила, что все системы работают штатно, состав воздуха соответствует норме.
В прошлом году космонавты обнаружили несколько трещин в модуле «Звезда», в результате была нарушена герметичность, давление воздуха на станции падало. Впоследствии трещины заделали герметиком.
В июле этого года давление в отсеке модуля «Звезда» снижалось несколько дней подряд, в том числе накануне и в день стыковки модуля «Наука». Однако глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что снижение давления не связано с этим.