Задержан подозреваемый в организации убийств через даркнет

По местам жительства и в тайной квартире подозреваемого проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования: мобильные телефоны, компьютеры, гаджеты, более тысячи сим-карт различных операторов связи, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных. Подозреваемый задержан.
Основанием для задержания стало расследование дела об убийстве в 2020 году супругов, проживавших во Владимирской области, и приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга.
Уголовное дело находится в производстве отдела, расследующего преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Ранее по данному уголовному делу были задержаны исполнитель преступления, а также пособники. Они собирали данные о потенциальных жертвах и передавали их исполнителю убийства.
«Они находятся под стражей. Соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а”, “з” ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство; незаконный оборот оружия)», — уточнила представитель СК.
В ходе расследования установлено, что заказы на преступления поступали через сайт в даркнете. Владелец данного сайта, по информации следствия, причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов.
Деятельность сервиса осуществлялась на условиях анонимности с применением средств сетевой конспирации. Оплату владелец сервиса принимал в криптовалюте либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки на подставных лиц.
В конце августа стало известно, что Главное следственное управление СК России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина изучит нераскрытые дела о тяжких и особо тяжких преступлениях по всей стране. По итогам его изучения ведомство проработает возможные меры, чтобы улучшить организацию работы следственных органов по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.