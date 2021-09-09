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10:59 (мск), источник: Известия

Задержан подозреваемый в организации убийств через даркнет

Следователями СК РФ, сотрудниками ФСБ России и Главного управления уголовного розыска МВД установлен создатель и владелец группы в теневом сегменте интернета — 38-летний житель Ижевска, предлагавший организацию особо тяжких преступлений. Об этом 9 сентября сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Источник: Известия

По местам жительства и в тайной квартире подозреваемого проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования: мобильные телефоны, компьютеры, гаджеты, более тысячи сим-карт различных операторов связи, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных. Подозреваемый задержан.

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Основанием для задержания стало расследование дела об убийстве в 2020 году супругов, проживавших во Владимирской области, и приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга.

Уголовное дело находится в производстве отдела, расследующего преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Ранее по данному уголовному делу были задержаны исполнитель преступления, а также пособники. Они собирали данные о потенциальных жертвах и передавали их исполнителю убийства.

«Они находятся под стражей. Соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а”, “з” ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство; незаконный оборот оружия)», — уточнила представитель СК.

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В ходе расследования установлено, что заказы на преступления поступали через сайт в даркнете. Владелец данного сайта, по информации следствия, причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов.

Деятельность сервиса осуществлялась на условиях анонимности с применением средств сетевой конспирации. Оплату владелец сервиса принимал в криптовалюте либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки на подставных лиц.

В конце августа стало известно, что Главное следственное управление СК России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина изучит нераскрытые дела о тяжких и особо тяжких преступлениях по всей стране. По итогам его изучения ведомство проработает возможные меры, чтобы улучшить организацию работы следственных органов по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.

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