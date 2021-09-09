В Саудовской Аравии арестовали 282 чиновника за коррупцию

К ответственности привлекли сотрудников из министерств обороны, внутренних дел, здравоохранения, юстиции, образования, транспорта, жилищного строительства, окружающей среды, водного и сельского хозяйства, людских ресурсов и социального развития, по делам хаджа и умры, пишет издание Saudi Gazette.
Кроме того, за взяточничество, злоупотребление властными полномочиями и подлог были задержаны работники Управления по надзору и борьбе с коррупцией. Дела всех 282 арестантов рассмотрит уголовный суд.
В августе 2020 года власти королевства арестовали 298 человек. Их обвинили в коррупции, отмывании средств и злоупотреблении полномочиями. Среди заключенных под стражу были восемь офицеров, в том числе один генерал.
В коррупции также подозревали должностных лиц в одном из университетов Эр-Рияда, министерств обороны, внутренних дел, здравоохранения и образования.
В апреле 2021 года стало известно, что военный трибунал Саудовской Аравии вынес смертный приговор троим военнослужащим. Сообщалось, что осужденных казнили 9 апреля в соответствии с «юридическими и правовыми требованиями». Трое военнослужащих были признаны виновными в госизмене и приговорены военным трибуналом к смертной казни.