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14:15 (мск), источник: Daily Storm

В Саудовской Аравии арестовали 282 чиновника за коррупцию

В Саудовской Аравии за минувший месяц были арестованы чиновники 10 министерств. Они подозреваются в коррупции. Всего под стражу взяты 282 человека. Среди арестованных есть как подданные страны, так и работающие в королевстве иностранцы.

Источник: Reuters

К ответственности привлекли сотрудников из министерств обороны, внутренних дел, здравоохранения, юстиции, образования, транспорта, жилищного строительства, окружающей среды, водного и сельского хозяйства, людских ресурсов и социального развития, по делам хаджа и умры, пишет издание Saudi Gazette.

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Кроме того, за взяточничество, злоупотребление властными полномочиями и подлог были задержаны работники Управления по надзору и борьбе с коррупцией. Дела всех 282 арестантов рассмотрит уголовный суд.

В августе 2020 года власти королевства арестовали 298 человек. Их обвинили в коррупции, отмывании средств и злоупотреблении полномочиями. Среди заключенных под стражу были восемь офицеров, в том числе один генерал.

В коррупции также подозревали должностных лиц в одном из университетов Эр-Рияда, министерств обороны, внутренних дел, здравоохранения и образования.

В апреле 2021 года стало известно, что военный трибунал Саудовской Аравии вынес смертный приговор троим военнослужащим. Сообщалось, что осужденных казнили 9 апреля в соответствии с «юридическими и правовыми требованиями». Трое военнослужащих были признаны виновными в госизмене и приговорены военным трибуналом к смертной казни.

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