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11:47 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 18 380 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 380, до 7 084 284. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,26%.

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Источник: РИА "Новости"

В частности, за сутки было выявлено 1 380 случаев в Санкт-Петербурге, 525 — в Московской области, 505 — в Свердловской области, 470 — в Ростовской области, 468 — в Самарской области. В настоящее время в России продолжают лечение 553 757 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 639, до 6 340 151. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составила 89,5% от общего числа заразившихся.

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В частности, за сутки выписали 1 788 пациентов в Московской области, 1 138 — в Санкт-Петербурге, 770 — в Республике Коми, 645 — в Иркутской области, 505 — в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 794 против 797 днем ранее, до 190 376. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,69%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 52 смерти, в Свердловской области — 34, в Краснодарском крае — 31, в Ростовской области — 28, в Санкт-Петербурге — 27.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг опустился до 0,95. В Москве он остался на уровне 0,87, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся — Самарской и Московской областях, где он равен 1,03.

В Воронежской и Нижегородской областях коэффициент составил ровно 1, в Ростовской области — 0,99, в Свердловской — 0,98, в Иркутской — 0,97, в Красноярском крае — 0,94. В Санкт-Петербурге индикатор немного снизился и составил 0,73.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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