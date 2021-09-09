В России выявили 18 380 случаев заражения коронавирусом за сутки

В частности, за сутки было выявлено 1 380 случаев в Санкт-Петербурге, 525 — в Московской области, 505 — в Свердловской области, 470 — в Ростовской области, 468 — в Самарской области. В настоящее время в России продолжают лечение 553 757 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 639, до 6 340 151. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составила 89,5% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки выписали 1 788 пациентов в Московской области, 1 138 — в Санкт-Петербурге, 770 — в Республике Коми, 645 — в Иркутской области, 505 — в Ростовской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 794 против 797 днем ранее, до 190 376. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,69%, следует из данных штаба.
В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 52 смерти, в Свердловской области — 34, в Краснодарском крае — 31, в Ростовской области — 28, в Санкт-Петербурге — 27.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг опустился до 0,95. В Москве он остался на уровне 0,87, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.
Показатель превышает единицу в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся — Самарской и Московской областях, где он равен 1,03.
В Воронежской и Нижегородской областях коэффициент составил ровно 1, в Ростовской области — 0,99, в Свердловской — 0,98, в Иркутской — 0,97, в Красноярском крае — 0,94. В Санкт-Петербурге индикатор немного снизился и составил 0,73.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.