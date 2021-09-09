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 Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария Эксперты рассказали, какой из них на сегодняшний день кажется им наиболее вероятными
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11:48 (мск), источник: Ведомости

Число умерших от коронавируса в России превысило 190 000

В России за последние сутки коронавирус выявили у 18 380 человек, следует из статистики оперштаба на 9 сентября. Умерли 794 пациента. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 084 284. Умерли за все время пандемии 190 376 человек.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: РИА "Новости"

Вчера, 8 сентября, оперштаб сообщил о 18 024 новых случаях COVID-19 и 797 летальных исходах.

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Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария

В Москве за сутки выявили 1801 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1461 человек, скончались 52. За все время пандемии в столице выявили 1 581 075 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1380), Московская (+525), Свердловская (+505) и Ростовская (+470) области.

За сутки полностью выздоровели 19 639 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 6 340 151.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 сентября, в мире выявлено более 222 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 40,4 млн случаев, Индии (более 33,1 млн), Бразилии (свыше 20,9 млн) и Великобритании (более 7,1 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

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