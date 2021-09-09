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9 сентября, источник: РБК

В ООН назвали причины главных бедствий и катастроф последних лет

Эксперты считают, что они возникли из-за человеческого фактора. По их мнению, количество стихийных бедствий будет расти, а сопутствующие им катастрофы станут куда более частыми, если не будет изменен подход в решении этого вопроса.

Источник: AP 2021

Университет Организации Объединенных Наций опубликовал исследование, в котором говорится, что рекордные по своим масштабам стихийные бедствия и катастрофы произошли в результате действий или бездействий человека.

Авторы доклада проанализировали 10 крупнейших катаклизмов и катастроф, произошедших в 2020—2021 годах в разных частях планеты.

Среди них были упомянуты лесные пожары в Амазонии, аномальная жара в Арктике, наводнение во Вьетнаме, циклон «Амфан», заморозки в Техасе и взрыв в порту Бейрута.

По версии авторов исследования, причинами стихийных бедствий стали три основных фактора:

  • антропогенные выбросы парниковых газов;
  • недостаточное управление рисками стихийных бедствий;
  • недооценка экологических угроз при принятии важных решений.

В исследовании отмечается, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 также повлияла на возможность реагировать на стихийные бедствия. Здесь, в частности, упоминается, нашествие пустынной саранчи и циклон «Амфан», обрушившийся на приграничные территории Индии и Бангладеш.

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Как подчеркивают эксперты, количество стихийных бедствий ежегодно будет расти, а сопутствующие им катастрофы станут намного более частыми. «Бедствия могут быть связаны с индивидуальным и коллективным человеческим поведением», — считают исследователи.

По их мнению, стихийные бедствия больше не следует рассматривать изолированно. «Когда мы распознаем общие первопричины и риски, возникающие в результате подобных бедствий, и осознаем взаимосвязи между ними, мы поймем их лучше. Это также позволит нам предпринимать коллективные действия на глобальном уровне, что изменит более крупные, системные процессы, стоящие за ними, и в идеале позволит предотвратить подобные события в будущем», — говорится в исследовании.

1 сентября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН опубликовала доклад, в которым утверждалось, что в течение последних 50 лет стихийные бедствия, связанные с погодой, климатом или опасностью для водных ресурсов, происходили в среднем каждый день, убивая по 115 человек и ежедневно нанося убытки в размере $202 млн.

В докладе отмечалось, что количество стихийных бедствий за последние 50 лет увеличилось в пять раз.

Авторы доклада связали этот феномен с изменением климата, более экстремальными погодными условиями, а также улучшением обмена информацией о них и повышением уровня отчетности. В то же время благодаря своевременным предупреждениям количество жертв стихийных бедствий в мире за те же 50 лет сократилось в три раза, говорили авторы доклада.

Михаил Юшков

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