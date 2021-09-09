В ООН назвали причины главных бедствий и катастроф последних лет

Университет Организации Объединенных Наций опубликовал исследование, в котором говорится, что рекордные по своим масштабам стихийные бедствия и катастрофы произошли в результате действий или бездействий человека.
Авторы доклада проанализировали 10 крупнейших катаклизмов и катастроф, произошедших в 2020—2021 годах в разных частях планеты.
Среди них были упомянуты лесные пожары в Амазонии, аномальная жара в Арктике, наводнение во Вьетнаме, циклон «Амфан», заморозки в Техасе и взрыв в порту Бейрута.
По версии авторов исследования, причинами стихийных бедствий стали три основных фактора:
В исследовании отмечается, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 также повлияла на возможность реагировать на стихийные бедствия. Здесь, в частности, упоминается, нашествие пустынной саранчи и циклон «Амфан», обрушившийся на приграничные территории Индии и Бангладеш.
Как подчеркивают эксперты, количество стихийных бедствий ежегодно будет расти, а сопутствующие им катастрофы станут намного более частыми. «Бедствия могут быть связаны с индивидуальным и коллективным человеческим поведением», — считают исследователи.
По их мнению, стихийные бедствия больше не следует рассматривать изолированно. «Когда мы распознаем общие первопричины и риски, возникающие в результате подобных бедствий, и осознаем взаимосвязи между ними, мы поймем их лучше. Это также позволит нам предпринимать коллективные действия на глобальном уровне, что изменит более крупные, системные процессы, стоящие за ними, и в идеале позволит предотвратить подобные события в будущем», — говорится в исследовании.
1 сентября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН опубликовала доклад, в которым утверждалось, что в течение последних 50 лет стихийные бедствия, связанные с погодой, климатом или опасностью для водных ресурсов, происходили в среднем каждый день, убивая по 115 человек и ежедневно нанося убытки в размере $202 млн.
В докладе отмечалось, что количество стихийных бедствий за последние 50 лет увеличилось в пять раз.
Авторы доклада связали этот феномен с изменением климата, более экстремальными погодными условиями, а также улучшением обмена информацией о них и повышением уровня отчетности. В то же время благодаря своевременным предупреждениям количество жертв стихийных бедствий в мире за те же 50 лет сократилось в три раза, говорили авторы доклада.