9 сентября, источник: Коммерсантъ
В Сирии погиб российский военный
Российский военнослужащий погиб при подрыве автомобиля в провинции Хомс в Сирии. Взрыв произошел когда российская военная полиция проверяла маршрут прохождения гуманитарной колонны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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