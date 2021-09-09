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9 сентября, источник: Коммерсантъ

В Сирии погиб российский военный

Российский военнослужащий погиб при подрыве автомобиля в провинции Хомс в Сирии. Взрыв произошел когда российская военная полиция проверяла маршрут прохождения гуманитарной колонны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: AP 2021

«В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался», — рассказали в ведомстве. Минобороны окажет семье погибшего всю необходимую помощь.

В начале августа российские военные объявили о решении одной из самых острых гуманитарных проблем в Сирии — восстановлении водоснабжения в провинции Хасеке. Оно постоянно прерывалось из-за конфликта турецких властей с курдскими силами, контролирующими соседний район.

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