Заместителю начальника инженерных войск вменили солдатские работы на садовом участке

Не исключено, что в деле могут появиться другие фигуранты. Пока же обыск был проведен у начальника инженерных войск генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, проходящего по делу свидетелем. Тем временем суд подтвердил законность ареста Алахвердиева.
Уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) — 3-й следственный отдел ГВСУ возбудил 28 июля 2021 года. 11 августа следствие в рамках дела предъявило обвинение заместителю начальника инженерных войск по вооружению и военно-научной работе генерал-майору Руслану Алахвердиеву.
По версии следствия, Руслан Алахвердиев, будучи должностным лицом в системе вооруженных сил и действуя из корыстной заинтересованности, с 2017 по 2021 год получил через посредника, некоего Монахова, взятку «за незаконное оказание услуг в пользу взяткодателя», каковым по делу является гендиректор столичного ООО «Логис» (занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук) Николай Семейкин, а также за покровительство последнему. Сумма незаконного подношения составляла, по данным следствия, более 6,7 млн руб.
Кроме того, по материалам дела, генерал-майор Алахвердиев с 2019 по 2021 год неоднократно давал командирам воинских частей и учреждений, дислоцированных в Москве и Московской области, незаконные указания о направлении военнослужащих для выполнения различных работ на садовых участках в СНТ «Липки» Красногорского района Московской области, принадлежащих как самому Алахвердиеву, так и его близким знакомым.
Следует отметить, что 4 августа 2021 года следствие избрало для Алахвердиева меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако, после того как неделю спустя генерал был допрошен уже в качестве обвиняемого и вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, руководитель следственной бригады обратился в 235-й военный гарнизонный суд с ходатайством об изменении Руслану Алахвердиеву меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу сроком на один месяц и десять дней, до 28 сентября.
Мотивируя в суде ходатайство, представитель следствия указал, что генерал Алахвердиев за то время, которое длится его уголовное преследование, успел нарушить требования подписки о невыезде. Следователь также отметил, что Алахвердиев обвиняется в двух преступлениях, одно из которых относится к категории особо тяжких. Мало того, следствие, по словам представителя ГВСУ, установило, что генерал, находясь под подпиской, пытался всячески препятствовать расследованию уголовного дела, оказывая давление на свидетелей в свою пользу.
Привлеченный в следственную группу следователь-криминалист ВСО по Самарскому гарнизону поддержал своего столичного коллегу, заявив, что никакая другая мера пресечения не сможет гарантировать надлежащее поведение генерала Алахвердиева во время следствия. Военный прокурор также поддержал ходатайство.
В свою очередь, генерал просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия. Он не согласился с тем, что каким-либо образом мешал расследованию уголовного дела, и заявил, что не собирается скрываться от следствия и суда. По мнению же защиты Алахвердиева, просившей суд ограничиться для генерала запретом определенных действий или в крайнем случае домашним арестом, следствие не представило суду достаточного обоснования ужесточения меры пресечения.
Тем не менее, изучив представленные ему документы, суд пришел к выводу, что заместитель начальника инженерных войск Алахвердиев действительно не раз нарушал требования подписки о невыезде, оказывал воздействие на свидетелей, тем самым препятствуя проведению предварительного следствия. Поэтому, оставаясь на свободе, по мнению суда, генерал может и дальше оказывать давление на участников уголовного судопроизводства, а также уничтожить доказательства по уголовному делу.
Защита не согласилась с решением суда и обжаловала его. Однако вчера 2-й Западный окружной военный суд жалобу адвокатов оставил без удовлетворения, оставив в силе арест высокопоставленного военнослужащего.
Между тем источники «Ъ» говорят, что в деле могут появиться и новые фигуранты. Пока же, по словам источника, в рамках уголовного дела генерал-майора Алахвердиева также был проведен обыск и у начальника инженерных войск генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого. Он проходит по делу свидетелем.
Юрий Сенаторов