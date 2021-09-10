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11:44 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 18 341 случай заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 341, до 7 102 625. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,26%.

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12:02 (мск)В России выявили 18 341 случай COVID-19 за сутки
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Источник: AP 2021

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 121, до 6 357 272. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 789 против 794 днем ранее, до 191 165. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,69%, следует из данных штаба.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу увеличился до 0,97. В Москве показатель вырос до 0,94, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и накануне, индикатор превышает единицу в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Самарской области он сократился до 1,02, в Нижегородской, напротив, увеличился до 1,01 — максимума с середины августа.

В Воронежской области коэффициент составил ровно 1, в Санкт-Петербурге и Ростовской области — 0,99, в Иркутской и Свердловской областях — 0,98, в Красноярском крае — 0,94. В Подмосковье, где показатель четыре дня подряд держался выше единицы, он упал до 0,84.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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