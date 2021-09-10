В России выявили 18 341 случай COVID-19 за сутки

Наибольший прирост новых случаев зарегистирован в Москве (1566), Санкт-Петербурге (1504) и в Подмосковье 9585).
Всего с момента распространения вируса в России выявили 7 102 625 случаев COVID-19.
9 сентября глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что ведомство разрабатывает универсальную вакцину, которая будет работать против всех видов коронавирусов, в том числе на всю линию SARS-CoV-2.
При этом 30 августа Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Ученые разрабатывают препарат от новой инфекции на основе вируса гриппа.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 9 сентября отметил, что министры здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20) называли российскую вакцину «Спутник V» лучшим вариантом для профилактики коронавируса. Министр также поблагодарил руководство Москвы и медиков за активное участие в клинических испытаниях вакцины. Он указал, что собрать колоссальный объем данных за короткий промежуток времени для доказательства безопасности и эффективности вакцины дорогого стоит.