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12:02 (мск), источник: Известия

В России выявили 18 341 случай COVID-19 за сутки

За 24 часа в России зафиксировали 18 341 случай коронавируса в 85 регионах, сообщили 10 сентября в оперативном штабе. Скончались за сутки 789 человек. Всего же с начала пандемии было зафиксировано 191 165 летальных исходов. Выписали из больниц 6 357 272 человека, в том числе 17 121 за последние сутки.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: Известия

Наибольший прирост новых случаев зарегистирован в Москве (1566), Санкт-Петербурге (1504) и в Подмосковье 9585).

Всего с момента распространения вируса в России выявили 7 102 625 случаев COVID-19.

9 сентября глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что ведомство разрабатывает универсальную вакцину, которая будет работать против всех видов коронавирусов, в том числе на всю линию SARS-CoV-2.

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При этом 30 августа Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Ученые разрабатывают препарат от новой инфекции на основе вируса гриппа.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 9 сентября отметил, что министры здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20) называли российскую вакцину «Спутник V» лучшим вариантом для профилактики коронавируса. Министр также поблагодарил руководство Москвы и медиков за активное участие в клинических испытаниях вакцины. Он указал, что собрать колоссальный объем данных за короткий промежуток времени для доказательства безопасности и эффективности вакцины дорогого стоит.

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