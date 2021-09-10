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15:54 (мск), источник: Секрет Фирмы

Ущерб от финансовой пирамиды Finiko оценили в 1 млрд рублей

Вкладчики рухнувшей финансовой пирамиды Finiko потеряли более 1 млрд рублей. Об этом заявили в МВД со ссылкой на данные самих потерпевших. Всего полиция получила уже 3300 заявлений от вкладчиков. Помимо россиян среди жертв нелегальной схемы оказались жители Германии, Австрии, Венгрии, США и других стран. Уже удалось задержать четырёх фигурантов уголовного дела о мошенничестве, а также арестовать имущество обвиняемых на 110 млн рублей.

Как сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк, уголовное дело о мошенничестве против основателей Finiko передали в центральный аппарат МВД. В ведомстве объяснили решение тем, что фигуранты действовали в разных странах и украли деньги у внушительного числа вкладчиков.

«Зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, — жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей», — отметила Ирина Волк.

В сентябре силовики задержали одного из лидеров Finiko Ильгиза Шакирова, который привлёк в финансовую пирамиду 100 000 вкладчиков, а также двух «зазывал» — Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Летом в руки правоохранительным органам попался и создатель организации Кирилл Доронин.

Таким образом, к началу сентября удалось заключить под стражу четверых фигурантов дела. Ещё трое сооснователей пирамиды находятся в международном розыске. На имущество обвиняемых стоимостью 110 млн рублей также наложили арест.

Финансовая пирамида Finiko рухнула в июле 2021 года. Её клиентам гарантировали доход в размере до 25% в месяц, а выплаты производились за счёт вновь привлечённых участников. В сентябре сообщалось, что ущерб по делу Finiko оценивается более чем в 250 млн рублей, хотя изначально речь шла о сумме 80 млн рублей. По некоторым данным, с 2019 года организация могла привлечь 7 млрд рублей.

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