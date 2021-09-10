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10 сентября, источник: РБК

США приостановили прием афганских беженцев из-за кори

Медицинский регулятор США рекомендовал приостановить прием афганских беженцев после нескольких случаев кори. Белый дом объявил, что последует рекомендации.

Источник: Reuters

Соединенные Штаты объявили о приостановке приема беженцев из Афганистана на своей территории после нескольких выявленных случаев заболевания корью. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

«Рейсы временно приостановлены по просьбе CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний, это один из медицинских регуляторов США. — РБК)», — сказала она.

Тех беженцев, у которых уже выявили заболевание, поместили на карантин, врачи занимаются определением круга их контактов.

Беженцы, эвакуированные из Афганистана, не сразу попадают в Соединенные Штаты, сначала их размещают в лагерях в транзитных странах.

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Так, 22 августа президент США Джо Байден в разговоре с испанским премьер-министром Педро Санчесом упомянул, что направляющихся в США афганцев разместили на военных базах в Испании.

«Он [Байден] также поблагодарил премьер-министра Санчеса за помощь Испании во временном размещении афганцев из группы риска, которые направляются в Соединенные Штаты, на военных базах Рота и Морон», — говорилось в сообщении администрации США.

На сайте правительства Испании тогда появилось сообщение, что 19 августа в страну прибыла первая группа беженцев из Афганистана, сотрудничавших с испанским правительством. Пятеро из них были гражданами Испании. Беженцы прибыли в страну из Дубая на борту военного самолета.

1 сентября председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что ни одна из стран Евросоюза не согласилась принять обычных беженцев из Афганистана.

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«Мы видели, как страны, не входящие в Европейский союз, приветствовали афганцев, ищущих убежища, но мы не видим ни одного государства — члена ЕС, которое сделало бы то же самое», — сказал он. По словам Сассоли, страны ЕС при эвакуации вывозили афганцев, которые сотрудничали с ними, и их семьи, «но ни у кого не хватило смелости предложить убежище тем, чья жизнь все еще находится в опасности».

Президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал 25 августа сообщил, что около тысячи жителей Афганистана получили разрешение на въезд в Россию. Их можно разделить на четыре категории: граждане России афганского происхождения; студенты, которые обучаются в России, но застряли в Афганистане; те, кто имеет трудовую визу в Россию; обладатели вида на жительство.

«У этих людей есть связь с нами, они подтвердили, что им звонили из посольства, они находятся в списке. Решается технический вопрос их отъезда из аэропорта, при первой возможности они приедут в Россию. Достаточно, чтобы был открыт аэропорт, а дальше, думаю, не будет проблем и рисков по их возвращению», — рассказал Джалал.

Владислав Гордеев

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