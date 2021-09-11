04:16 (мск), источник: Известия
Один человек погиб в обрушившемся доме в Ельце
Жертвой взрыва газа в жилом доме в Ельце Липецкой области стал один человек, о чем стало известно в субботу, 11 сентября.
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Уточняется, что из-под завалов разрушенного дома извлекли тело женщины, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Количество пострадавших оценивается в шесть человек, пять из которых были извлечены спасателями. В числе раненных — один ребенок, уточняет ТАСС.
О газовом хлопке в жилом доме Ельце стало известно ранее этим же днем, 11 сентября. В результате взрыва была обрушена стена двухэтажного дома, расположенного в поселке Солидарность.
Кроме того, газовой хлопок полностью разрушил один подъезд здания.
В экстренных службах сообщили, что двоих человек после инцидента удалось спасти. По данным сотрудников скорой помощи, под завалами разрушенного жилого здания могут находиться до семи человек.
В настоящий момент осуществляется эвакуация жильцов, которых отправляют в пункты временного размещения.