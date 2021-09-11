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09:22 (мск), источник: Life.ru

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в доме под Ельцом

Спасатели продолжают разбор обломков здания. Предварительно, под ними больше не должно быть пострадавших.

Из-под завалов дома в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где ранее прогремел взрыв газа, извлекли тело третьего погибшего. Об этом Лайфу сообщил источник. Личность мужчины пока не установлена.

Предварительно, под завалами больше никого не должно быть. Разбор продолжается.

Прокуратура объявила о проверке по факту произошедшего. В ведомстве отметили, что в случае выявления нарушений со стороны уполномоченных должностных лиц и органов будут приняты меры по привлечению их к установленной законом ответственности.

Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибли женщина и ребёнок, ещё семь человек, в том числе девятилетняя девочка, пострадали. Один из них отказался от госпитализации. СК возбудил уголовное дело.

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