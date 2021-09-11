Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Тест: можно ли вас назвать грамотным человеком? С 1967 года 8 сентября по инициативе ЮНЕСКО в мире отмечается Международный день грамотности
Фоторепортажи
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
12Земфире исполнилось 45 лет
19:37 (мск), источник: Коммерсантъ

«Интерфакс»: в Кировской области из части сбежал вооруженный срочник

Вооруженный солдат сбежал из расположения своей части в Кировской области, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

Перед побегом срочник находился в карауле на контрольно-пропускном пункте (КПП). С собой у сбежавшего имеется автомат Калашникова.

«Рядовой срочной службы 24-х лет самовольно покинул расположение части, находясь в карауле на КПП. При себе у него автомат Калашникова», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, солдат направился в сторону леса. На подъездах к части выставлены патрули, к поискам подключилась авиация.

 Альтернативные версии гибели Зиничева отвергли в Кремле
Владельцев карт Visa ждет неприятный сюрприз
Талибы заявили, что Пакистан не помогал им в боях в Панджшере
Французы согласились вернуть шампанское в Россию
Российским олимпийцам разрешили продать подаренные BMW
Тренер сравнил зарплату молодых футболистов в России и Германии
Названы 6 неочевидных фактов о последствиях теракта 11 сентября
Путин отметил решения Собянина в сложный период пандемии
Здоровье
Раскрыты причины развития рака легких у некурящих В большинстве случаев опухоль начинает расти из-за накопления мелких генетических поломок в ходе функционирования организма.
Hi-Tech
Смартфоны нового поколения появились в России. Все цены Старт продаж
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
Кактус-увлажнитель отдают за копейки
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Gnezdo.ru
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Зеленский высказался об отставке Авакова
Леди
Как выживает в России 18-летняя девушка с муковисцидозом Вика пока не верит, что в восемнадцать лет это нормально
Дом
Дизайнеры оформили просторную квартиру для большой семьи
В гостях: как выглядит квартира Александра Рогова
Дом в машине площадью 4 кв. м: что внутри
15 товаров, которые помогут согреться
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь