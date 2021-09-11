19:37 (мск), источник: Коммерсантъ
«Интерфакс»: в Кировской области из части сбежал вооруженный срочник
Вооруженный солдат сбежал из расположения своей части в Кировской области, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах.
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Перед побегом срочник находился в карауле на контрольно-пропускном пункте (КПП). С собой у сбежавшего имеется автомат Калашникова.
«Рядовой срочной службы 24-х лет самовольно покинул расположение части, находясь в карауле на КПП. При себе у него автомат Калашникова», — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, солдат направился в сторону леса. На подъездах к части выставлены патрули, к поискам подключилась авиация.