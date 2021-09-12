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15:27 (мск), источник: ТАСС

Россиянина Александра Франчетти задержали в Праге

Согласно местным полицейским источникам, задержание произошло на основе международного ордера на арест, выданного Украиной.

ПРАГА, 12 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии сообщило ТАСС в воскресенье о задержании в международном аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти.

«Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания направляется представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи. Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного», — сказал ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

Задержание Франчетти в Праге, согласно местным полицейским источникам, произошло на основе международного ордера на арест, выданного Украиной.

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