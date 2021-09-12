Названа приоритетная версия крушения L-410 под Иркутском

«По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге», — цитирует оперштаб «Интерфакс».
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области ранее в этот день. После жесткой посадки самолет загорелся. Несколько человек смогли самостоятельно выбраться из самолета. Другие пассажиры могут быть зажаты в салоне воздушного судна.
Инцидент, предварительно, произошел в 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, куда и следовал самолет из Иркутска. По уточненным данным, на борту воздушного судна было 16 человек, включая двух членов экипажа. На поиски самолета вылетел вертолет Ми-8.
L-410 является двухмоторным самолетом для региональных воздушных линий. Его разработало в конце 1960-х годов чехословацкое предприятие Let для эксплуатации на местных авиалиниях. Коммерческая эксплуатация самолета ведется с 1973 года.