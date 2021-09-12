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20:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Губернатор Иркутской области сообщил детали крушения самолета L-410

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил детали крушения пассажирского самолета L-410, упавшего за четыре километра до населенного пункта Казачинское. Его слова приводятся на сайте правительства региона.

«Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают», — уточнил Кобзев и добавил, что со слов очевидцев, пожара нет.

По словам губернатора, на место происшествия прибыли спасатели, которые работают в условиях сильного тумана.

По предварительным данным, все пассажиры самолета остались живы. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что известно об одном пострадавшем человеке. При этом Telegram-канал Mash со ссылкой на выживших пассажиров передает, что при крушении борта погиб один пилот.

О том, что L-410 совершил жесткую посадку, не долетев четыре километра до места назначения, стало известно ранее, 12 сентября. По данным МЧС, сигнал поступил в 18:15 по Москве.

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