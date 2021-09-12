Четыре человека погибли в авиакатастрофе в Иркутской области

«По предварительным данным, погибли до четырех человек: один пилот — командир — и трое пассажиров. Второй пилот жив», — сообщил представитель оперштаба «Интерфаксу». О смерти командира также сообщает Baza.
Второй пилот находится в шоковом состоянии, сообщают источники ТАСС и Baza.
По данным оперштаба, остальные девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Губернатор области Игорь Кобзев сообщил ТАСС, что самолет при жесткой посадке упал в реку Ангару.
«По уточненным данным, самолет находится в Ангаре», — сказал он.
Самолет Let L-410 авиакомпании «СиЛА» исполнял рейс Иркутск—Казачинск. По данным представителя компании, самолет пропал с радаров при попытке повторно совершить посадку. На борту самолета находились 12 человек и два члена экипажа.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ), Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку. Предварительной причиной крушения оперштаб считает отказ техники.