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21:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Четыре человека погибли в авиакатастрофе в Иркутской области

Четыре человека, находившихся в пассажирском самолете L-410, погибли при жесткой посадке в Иркутской области, передает «Интерфакс» сообщение оперативного штаба по ликвидации последствий аварии. О том, что в авиакатастрофе погибли четверо, также сообщают ТАСС, РЕН ТВ и Telegram-канал Baza. Всего на борту было 14 человек.

«По предварительным данным, погибли до четырех человек: один пилот — командир — и трое пассажиров. Второй пилот жив», — сообщил представитель оперштаба «Интерфаксу». О смерти командира также сообщает Baza.

Второй пилот находится в шоковом состоянии, сообщают источники ТАСС и Baza.

По данным оперштаба, остальные девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Губернатор области Игорь Кобзев сообщил ТАСС, что самолет при жесткой посадке упал в реку Ангару.

«По уточненным данным, самолет находится в Ангаре», — сказал он.

Самолет Let L-410 авиакомпании «СиЛА» исполнял рейс Иркутск—Казачинск. По данным представителя компании, самолет пропал с радаров при попытке повторно совершить посадку. На борту самолета находились 12 человек и два члена экипажа.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ), Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку. Предварительной причиной крушения оперштаб считает отказ техники.

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