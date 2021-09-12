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12 сентября, источник: Газета Коммерсантъ

Самолет упал в тумане

При крушении L-410 в Иркутской области погибло несколько человек.

Источник: МЧС России по Иркутской области

В Иркутской области поздно вечером в воскресенье потерпел аварию пассажирский L-410. Самолет упал с небольшой высоты в условиях плотного тумана. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе командир воздушного судна, один человек находился в критическом состоянии. Приоритетными версиями пока остаются отказ техники и ошибка при пилотировании в сложных погодных условиях.

Самолет L-410 (сборный рейс авиакомпаний «СиЛА» и «Аэросервис») совершал рейс Иркутск—Казачинское. По предварительным данным, он вылетел со значительной задержкой. На борту находились два члена экипажа и 16 пассажиров. Обычно полет по этому маршруту занимает около полутора часов. Сообщение о катастрофе поступило в МЧС в 23:15 по местному времени (18:15 по Москве). Самолет упал примерно в четырех километрах от села Казачинское, с небольшой высоты на остров в реке.

По предварительным данным, L-410 в момент падения совершал второй круг, пытаясь зайти на посадку в условиях плохой видимости.

Нужно отметить, что село Казачинское, административный центр Казачинско-Ленского района, находится от Иркутска примерно в 500 км по прямой, а по автомобильной и железной дорогам путь занимает более тысячи километров, поэтому авиарейс пользуется популярностью. Рейс Иркутск—Казачинское входит в перечень из 13 авиационных пассажирских маршрутов, которые субсидируются из бюджета Иркутской области.

Самолет L-410 Turbolet — двухвинтовой самолет чешского производства, предназначенный для местных авиалиний, способный использоваться на неподготовленных грунтовых площадках, на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. Авиакомпания «СиЛА» по данным на конец 2020 года в своем парке насчитывала шесть таких самолетов.

На место происшествия немедленно были направлены отряды спасателей, на поиски вылетел вертолет Ми-8. Впрочем, добраться быстро сотрудникам МЧС было трудно — помимо темноты сотрудникам МЧС мешал довольно густой туман, который, по словам местных жителей, в это время спустился над рекой и прилегающим лесом.

Сначала появились сведения о том, что при падении L-410 разрушился и загорелся. Однако вскоре иркутские власти возгорание опровергли. «Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет», — привела слова губернатора региона Игоря Кобзева пресс-служба областного правительства.

Пятерым участникам полета удалось выбраться практически сразу. Один из них находился в критическом состоянии. Одиннадцать человек оказались заблокированы в салоне.

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Около часу ночи спасателям удалось добраться до места происшествия. В этот момент и выяснилось, что без жертв не обошлось. По последним данным, четыре человека, включая командира воздушного судна, погибли, еще один находился в критическом состоянии. Второго пилота медики застали в состоянии нервного срыва. Передвигаться самостоятельно после аварии могли только три человека. Спасатели и медики сразу же приступили к эвакуации пассажиров.

Следственный комитет России по факту ЧП с самолетом возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На место происшествия направлены специалисты криминалистического центра ведомства. Ход расследования уголовного дела поставлен Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате СКР, сообщили в ведомстве.

Причины аварии будут установлены после расшифровки черных ящиков.

Пока, как уточнили в беседе с «Ъ» в Восточном межрегиональном следственном управлении СКР, наиболее вероятной является отказ техники. Впрочем, не исключается и ошибка экипажа в условиях плохой видимости.

Отметим, что недавно произошла авария с другим самолетом авиакомпании «СиЛА». Как сообщал «Ъ», 16 июля этого года в Томской области совершил жесткую посадку самолет Ан-28, совершавший рейс Кедровый—Томск. Все 18 человек, находившиеся на борту, выжили.

Влад Никифоров, Иркутск

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