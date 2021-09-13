СК назвал основные версии крушения L-410 в Иркутской области

Об этом ТАСС сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники», — сказала она.
Петренко также сообщила, что уголовное дело передано в центральный аппарат СК.
«По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело для наиболее полного расследования передано в Главное следственное управление СК», — сказала она. Оно расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).
Сейчас следователи центрального аппарата и криминалисты Главного управления криминалистики СК продолжают осмотр места происшествия. В ближайшее время специалисты приступят к расшифровке зафиксированных бортовым самописцем параметрических данных. «В аэропорту Иркутска произведена выемка полетной документации, образцов топлива и технических жидкостей. Назначены химическая и медицинские судебные экспертизы», — сообщила Петренко. Следователи допрашивают лиц, ответственных за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию самолета.