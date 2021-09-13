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10:33 (мск), источник: ТАСС

СК назвал основные версии крушения L-410 в Иркутской области

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет рассматривает две основные версии крушения самолета L-410 в Иркутской области — отказ техники и ошибку пилотирования.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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«В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники», — сказала она.

Петренко также сообщила, что уголовное дело передано в центральный аппарат СК.

«По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело для наиболее полного расследования передано в Главное следственное управление СК», — сказала она. Оно расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Сейчас следователи центрального аппарата и криминалисты Главного управления криминалистики СК продолжают осмотр места происшествия. В ближайшее время специалисты приступят к расшифровке зафиксированных бортовым самописцем параметрических данных. «В аэропорту Иркутска произведена выемка полетной документации, образцов топлива и технических жидкостей. Назначены химическая и медицинские судебные экспертизы», — сообщила Петренко. Следователи допрашивают лиц, ответственных за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию самолета.

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