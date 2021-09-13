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18:55 (мск), источник: РБК

Следователи задержали дезинфектора по делу об отравлении арбузом

Речь идет о 39-летнем сотруднике частной компании, который обеззараживал помещения в магазине. Следствие считает, что причиной отравления могло стать нарушение правил дезинсекции.

Источник: РИА "Новости"

По делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в Москве задержан «39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади», сообщил Следственный комитет. Дело ведут сотрудники первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве. Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

«В настоящее время приоритетной версией следствия является: нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Допрошены сотрудники компании по дезинсекции продуктового магазина, получена документация, проведена выемка образцов веществ, использовавшихся при данной процедуре», — заявили в СК. Название компании в сообщении не приводится.

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Роспотребнадзор в понедельник сообщил, что изучил арбузы из квартиры умерших, на них найдены следы вещества для дезинсекции. По данным Telegram-канала Baza, речь идет о веществе цигатрин, предназначенном для борьбы с такими насекомыми, как тараканы, блохи, клопы, кожееды, мухи, клещи. Симптомы отравления этим веществом схожи с теми, которые появились у членов семьи. Это рвота, головная боль, нарушенная координация движений, тремор, проблемы с дыханием, пониженный мышечный тонус, судороги. Следы цигатрина были обнаружены и на других арбузах из «Магнита», сообщает Baza.

Ранее «Известия», РЕН ТВ и «Пятый канал» сообщали, что в крови погибшей 61-летней москвички и ее 15-летней внучки были найдены следы этиленгликоля — вещества, которое используется как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви и в иных целях.

Бабушка, 15-летняя девочка и ее мать отравились арбузом, купленным в «Магните» на Совхозной улице Москвы. В результате бабушка и подросток умерли, мать была госпитализирована. В пресс-службе «Магнита» заявили, что убрали из магазина всю партию арбузов.

Позже стало известно, что в больницу после отравления арбузом в том же магазине попали еще три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Как писала газета «Известия», всего за два дня были госпитализированы девять человек по этой же причине.

Андрей Гатинский, Елена Чернышова

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